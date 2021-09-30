★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، عن حصول النادي على توقيع حارس المرمى معاذ علاء مواليد ٢٠٠٣ قادما من فريق هويدي الفيوم.

وأكد حامد أن الحارس قام بالتوقيع على عقود احترافية لمدة ٥ مواسم مقبلة.

وأشار رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات إلى أن المفاوضات جاءت بعد التواصل بين حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وإدارة نادي هويدي الفيوم.

وأضاف رئيس قطاعات الناشئين أن التعاقد مع الحارس جاء وفقا للإمكانيات الفنية التي يتمتع بها وستفيد النادي خلال المستقبل القريب.