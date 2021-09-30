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سلة يختتم معسكر أكتوبر بودية الاتصالات

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سلة الزمالك يختتم معسكر أكتوبر بودية الاتصالات سلة يختتم معسكر أكتوبر بودية الاتصالات

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يختتم اليوم الخميس الفريق الأول لكرة السلة بنادي معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر. ومن المقرر أن يلتقي الفريق في السابعة مساء مع الاتصالات على صالة الشباب والرياضة في آخر تجاربه الودية خلال المعسكر المغلق.

وقرر اليوناني فانجيليس أنجيلو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلببية لمدة 48 ساعة عقب مواجهة الاتصالات الودية، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل على صالة النادي استعدادا لخوض منافسات الدور التمهيدي لدوري المرتبط.

والجدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى بجوار فرق الجيش ومصر للتأمين والشمس.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب وسمير جودة وإسلام جمعة طبيبا.

المصرى اليوم

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