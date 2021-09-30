★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يختتم اليوم الخميس الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر. ومن المقرر أن يلتقي الفريق في السابعة مساء مع الاتصالات على صالة الشباب والرياضة في آخر تجاربه الودية خلال المعسكر المغلق.

وقرر اليوناني فانجيليس أنجيلو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلببية لمدة 48 ساعة عقب مواجهة الاتصالات الودية، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل على صالة النادي استعدادا لخوض منافسات الدور التمهيدي لدوري المرتبط.

والجدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى بجوار فرق الجيش ومصر للتأمين والشمس.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب وسمير جودة وإسلام جمعة طبيبا.