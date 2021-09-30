أخبار عاجلة

جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات -
شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة -
"الإسلامية" تحذر من استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي -
البنك الأهلي يفاوض الزمالك لاستعارة النقاز -
نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. 5 أسباب تجعل إيطاليا الأقرب للفوز على إسبانيا -
غينيا بيساو يطالب «كاف» بتأجيل مواجهة المغرب وتهديد بالتصعيد لـ «فيفا» -
الحبس عاما لمتهمين قتلا رضيعتهما الناتجة عن حمل سفاح بالمعادى -
«الإنجيلية» تختتم مشروع «نريد قانون يحمينا» لحماية العاملات بالمنازل -
بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس» -
تايوان: التوتر العسكري مع الصين عند أعلى مستوياته منذ عقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

علاء نبيل لشوقى غريب : «عشان خاطري اعتذر عن تدريب الأوليمبي»

Print
علاء نبيل لشوقى غريب : «عشان خاطري اعتذر عن تدريب المنتخب الأوليمبي» علاء نبيل لشوقى غريب : «عشان خاطري اعتذر عن تدريب الأوليمبي»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

طالب علاء نبيل مدرب المقاولون ومنتخب السابق، شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبى بعد إعلان توليه الفراعنة لفترة جديدة بعدما وجه اتحاد الكرة الشكر له بعد أولمبياد طوكيو 2020.

وقال علاء نبيل فى تصريحات اذاعية: "أنصح شوقى غريب كصديق بالاعتذار عن تدريب الأولمبي، لأنه أكبر من كل الانتقادات التي تعرض لها في الوقت الحالي، وأكبر من أنه يتنازل عن نصف راتبه من أجل استكمال فترة التدريب، وأنت أكبر من أن يتقال أن عقدك بدون شرط جزاء ويحق لمجلس الاتحاد القادم أن يقيلك، علشان خاطرى اعتذر".

وأضاف علاء نبيل: "التوقيت التي أعلن فيه تعيين شوقى غريب مدربا للمنتخب الأوليمبى غلط جدا والناس في حالة احتقان، وكمان لسه بدرى أوى على أولمبياد 2024، وكمان الناس من حقها تشوف وجوه جديدة خاصة أن شوقى غريب متواجد منذ فترة كبيرة في المنتخبات".

وتابع علاء نبيل: "أنا شايف أن على ماهر وأحمد سامى الأنسب لتولى القيادة الفنية للمنتخب الأوليمبى ، لأنهما من أكثر المدربين الشباب المميزين في هذا التوقيت، والمدرب الشاب سيفيد المنتخب لأنه محتاج يروح يتفرج على كل مباريات الشباب ويتحرك وينتقى العناصر المهمة، على عكس مباريات الدورى اللى متذاعة على كل القنوات".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس»

بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس»

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية

"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية

مجلس الشباب العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر

مجلس الشباب العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر