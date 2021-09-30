★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

طالب علاء نبيل مدرب المقاولون ومنتخب مصر السابق، شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبى بعد إعلان توليه الفراعنة لفترة جديدة بعدما وجه اتحاد الكرة الشكر له بعد أولمبياد طوكيو 2020.

وقال علاء نبيل فى تصريحات اذاعية: "أنصح شوقى غريب كصديق بالاعتذار عن تدريب المنتخب الأولمبي، لأنه أكبر من كل الانتقادات التي تعرض لها في الوقت الحالي، وأكبر من أنه يتنازل عن نصف راتبه من أجل استكمال فترة التدريب، وأنت أكبر من أن يتقال أن عقدك بدون شرط جزاء ويحق لمجلس الاتحاد القادم أن يقيلك، علشان خاطرى اعتذر".

وأضاف علاء نبيل: "التوقيت التي أعلن فيه تعيين شوقى غريب مدربا للمنتخب الأوليمبى غلط جدا والناس في حالة احتقان، وكمان لسه بدرى أوى على أولمبياد 2024، وكمان الناس من حقها تشوف وجوه جديدة خاصة أن شوقى غريب متواجد منذ فترة كبيرة في المنتخبات".

وتابع علاء نبيل: "أنا شايف أن على ماهر وأحمد سامى الأنسب لتولى القيادة الفنية للمنتخب الأوليمبى ، لأنهما من أكثر المدربين الشباب المميزين في هذا التوقيت، والمدرب الشاب سيفيد المنتخب لأنه محتاج يروح يتفرج على كل مباريات الشباب ويتحرك وينتقى العناصر المهمة، على عكس مباريات الدورى اللى متذاعة على كل القنوات".