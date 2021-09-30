«مش عارف يستفيد منه».. كونتي يهاجم توخيل بسبب لوكاكو

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شن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي هجوماً عنيفاً على نظيره الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، بسبب مهاجم منتخب بلجيكا والبلوز العملاق روميلو لوكاكو.

وسقط تشيلسي مساء أمس الأربعاء أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي بهدف للاشيء ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانضم لوكاكو لصفوف تشيلسي في الصيف الجاري قادماً من صفوف إنتر ميلان الإيطالي مقابل 114 مليون يورو.

وهاجم كونتي المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان نظيره توماس توخيل بسبب لوكاكو مشيراً إلى أن المدرب الألماني لا يستفيد جيداً من قدرات لوكاكو ولا يعرف كيف يوظفه بشكل جيد يخدم فريق تشيلسي.

وقال أنطونيو كونتي في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي إيطاليا" : لوكاكو لاعب من طراز مميز، ولم يستفد تشيلسي من قدراته حتى الآن بشكل جيد إنه من أصعب المهاجمين الذين يمكن أن تواجههم، ولا أعتقد أن تشيلسي قد اكتشف كيفية استخدامه والاستفادة التامة من قدراته حتى الآن.

وأضاف: إذا عرف توخيل كيفية الاستفادة من إمكانيات وقدرات لوكاكو، فإن تشيلسي سيكون الفريق الذي لا يقهر هذا الموسم.