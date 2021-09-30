أخبار عاجلة

جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات -
شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة -
"الإسلامية" تحذر من استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي -
البنك الأهلي يفاوض الزمالك لاستعارة النقاز -
نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. 5 أسباب تجعل إيطاليا الأقرب للفوز على إسبانيا -
غينيا بيساو يطالب «كاف» بتأجيل مواجهة المغرب وتهديد بالتصعيد لـ «فيفا» -
الحبس عاما لمتهمين قتلا رضيعتهما الناتجة عن حمل سفاح بالمعادى -
«الإنجيلية» تختتم مشروع «نريد قانون يحمينا» لحماية العاملات بالمنازل -
بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس» -
تايوان: التوتر العسكري مع الصين عند أعلى مستوياته منذ عقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

«مش عارف يستفيد منه».. كونتي يهاجم توخيل بسبب لوكاكو

Print
«مش عارف يستفيد منه».. كونتي يهاجم توخيل بسبب لوكاكو «مش عارف يستفيد منه».. كونتي يهاجم توخيل بسبب لوكاكو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي هجوماً عنيفاً على نظيره الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، بسبب مهاجم منتخب بلجيكا والبلوز العملاق روميلو لوكاكو.

وسقط تشيلسي مساء أمس الأربعاء أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي بهدف للاشيء ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانضم لوكاكو لصفوف تشيلسي في الصيف الجاري قادماً من صفوف إنتر ميلان الإيطالي مقابل 114 مليون يورو.

وهاجم كونتي المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان نظيره توماس توخيل بسبب لوكاكو مشيراً إلى أن المدرب الألماني لا يستفيد جيداً من قدرات لوكاكو ولا يعرف كيف يوظفه بشكل جيد يخدم فريق تشيلسي.

وقال أنطونيو كونتي في تصريحات نقلتها "سكاي إيطاليا" : لوكاكو لاعب من طراز مميز، ولم يستفد تشيلسي من قدراته حتى الآن بشكل جيد إنه من أصعب المهاجمين الذين يمكن أن تواجههم، ولا أعتقد أن تشيلسي قد اكتشف كيفية استخدامه والاستفادة التامة من قدراته حتى الآن.

وأضاف: إذا عرف توخيل كيفية الاستفادة من إمكانيات وقدرات لوكاكو، فإن تشيلسي سيكون الفريق الذي لا يقهر هذا الموسم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حملة مداهمات في 25 مدينة ألمانية تكشف عن شبكة «غسل أموال» وتهريب مخدارت

حملة مداهمات في 25 مدينة ألمانية تكشف عن شبكة «غسل أموال» وتهريب مخدارت

"فيسبوك" تؤكد: انقطاع عمل الشبكة لم يؤدِّ إلى الكشف عن بيانات المستخدمين

"فيسبوك" تؤكد: انقطاع عمل الشبكة لم يؤدِّ إلى الكشف عن بيانات المستخدمين

وسائل إعلام: موقع فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا

وسائل إعلام: موقع فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا

"شركة تقنية عالمية": سبب العطل العالمي تغيير أجرته "فيسبوك" في معلومات توجيه الشبكة

"شركة تقنية عالمية": سبب العطل العالمي تغيير أجرته "فيسبوك" في معلومات توجيه الشبكة