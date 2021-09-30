سعرها 50 ألف دولار .. الفرسة أفراح تتألق في مهرجان الشرقية للخيول العربية

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جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:46 مساءً
شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة
-
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:46 مساءً
"الإسلامية" تحذر من استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي
-
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:46 مساءً
البنك الأهلي يفاوض الزمالك لاستعارة النقاز
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:40 مساءً
نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. 5 أسباب تجعل إيطاليا الأقرب للفوز على إسبانيا
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:40 مساءً
غينيا بيساو يطالب «كاف» بتأجيل مواجهة المغرب وتهديد بالتصعيد لـ «فيفا»
-
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:40 مساءً
الحبس عاما لمتهمين قتلا رضيعتهما الناتجة عن حمل سفاح بالمعادى
-
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:40 مساءً
«الإنجيلية» تختتم مشروع «نريد قانون يحمينا» لحماية العاملات بالمنازل
-
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:40 مساءً
بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس»
-
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:40 مساءً
تايوان: التوتر العسكري مع الصين عند أعلى مستوياته منذ عقود
-
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:33 مساءً
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سعرها 50 ألف دولار .. الفرسة أفراح تتألق في مهرجان الشرقية للخيول العربية
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الخميس 30 سبتمبر 2021 02:38 مساءً
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