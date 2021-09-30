فرصة مهمة لكل المعلمين وظائف خالية بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

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الحبس عاما لمتهمين قتلا رضيعتهما الناتجة عن حمل سفاح بالمعادى
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:40 مساءً
«الإنجيلية» تختتم مشروع «نريد قانون يحمينا» لحماية العاملات بالمنازل
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:40 مساءً
بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس»
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:40 مساءً
تايوان: التوتر العسكري مع الصين عند أعلى مستوياته منذ عقود
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:33 مساءً
النيابة العامة تدشن خطتها الاستراتيجية 2021 - 2026م.. بالشراكة مع "علم"
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:32 مساءً
أمير الباحة يستقبل مدير التعليم وعددًا من القيادات والطلاب والطالبات
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:32 مساءً
أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:32 مساءً
بالصور.. بلاد "الفوندو" مركز المال والضباب والنقاء في العالم.. ماذا يفعل السعوديون فيها؟
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:32 مساءً
الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية.. في بطولة العالم للشباب
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:32 مساءً
«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:25 مساءً
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فرصة مهمة لكل المعلمين وظائف خالية بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا
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فيديو اليوم السابع
الخميس 30 سبتمبر 2021 02:38 مساءً
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