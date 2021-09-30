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كومان باق مع برشلونة لمدة 3 أيام بعد فضيحة بنفيكا

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كومان باق مع برشلونة لمدة 3 أيام بعد فضيحة بنفيكا كومان باق مع برشلونة لمدة 3 أيام بعد فضيحة بنفيكا

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كشفت تقارير إسبانية اليوم الخميس مصير الهولندي رونالد كومان على رأس الجهاز الفني لفريق برشلونة حتى يوم السبت المقبل.

ووفقاً لما أعلنته إذاعة راديو كتالونيا اليوم الخميس 30 سبتمبر فإن مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا استقر على استمرار كومان حتى يوم السبت المقبل حيث تنتظر برشلونة مباراة من العيار الثقيل.

ويواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم في مباراة قمة مصيرية.

ووفقاً لما أذاعه راديو كتالونيا فإن كومان سيستمر حتى مباراة أتلتيكو واعتمادا على النتيجة سيتم إعادة التفكير في الوضع خلال فترة التوقف الدولي.

وأضاف راديو كتالونيا: ️لابورتا يريد استنفاد الخيارات قبل اتخاذ قرار إقالة كومان.

وكان برشلونة قد خيب آمال جماهيره من جديد وسقط بشكل مروع أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

المصرى اليوم

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