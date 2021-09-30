«رجال يد الأهلي» يواجه المعادي في الدوري اليوم

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يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس عندما يستضيف فريق المعادي، في إطار منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق «رجال يد الأهلي » وجهازه الفني ولاعبوه للظهور بشكل مميز وتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز.

وكان فريق «رجال يد الأهلي» قد خاض مباراة ودية أمام الوحدة السعودي انتهت بفوز الفريق بنتيجة 32-25.

وقام الجهاز الفني لـ«رجال يد الأهلي» باستغلال المباراة الودية في تجربة العديد من الجوانب الفنية والخططية، وعلاج بعض الأخطاء التي ظهرت في المواجهات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان «رجال يد الأهلي» قد بدأ مشواره في بطولة الدوري بالفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة ٣١-٢٨، ثم تغلب على فريق ٦ أكتوبر بنتيجة ٤٣-٣٢، ثم خسر أمام الزمالك بنتيجة ٣٢-٢٧، ثم حقق الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة ٤١-٢٥.

ويسبق إقامة مباراة رجال يد الأهلي مع المعادي ، مباراة أخرى بين مرتبط يد الأهلي 2004 مع مرتبط يد 2004بالمعادي في الثانية ظهرًا، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يحققها في البطولة.

وحرص هشام عبدالوهاب مدرب فريق مرتبط يد الأهلي 2004 على عقد اجتماع مهم مع اللاعبين أكد خلاله على ضرورة التركيز الشديد وتلافي الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية، من أجل استكمال الموسم بقوة حتى النهاية والفوز بكل المباريات.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة لتقديم أفضل أداء وأكبر نتيجة.

وكان فريق مرتبط يد الأهلي 2004 قد حقق الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة ٣٣-٢٧ في آخر المباريات التي خاضها في البطولة بالجولة الماضية.