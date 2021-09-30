صلاح ورونالدو وجهاً لوجه على لقب الأفضل في البريميرليج

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يقدم محمد صلاح مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي أداء لافتاً مع فريقه منذ بداية الموسم الجاري على الصعيدين المحلي والقاري، وواصل في الشهر الجاري سبتمبر عروضه المميزة رفقة الريدز.

وفي مانشستر يونايتد لا زال الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو بدوره هو المحرك الأساسي للفريق واللاعب الذي يراهن عليه الجهاز الفني والجماهير العاشقة للشياطين الحمر في ظل أهداف اللاعب المؤثرة مع الفريق.

وكشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي اليوم الخميس 30 سبتمبر عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، حيث تم ترشيح 6 لاعبين على رأسهم الفرعون المصري والدون البرتغالي.

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وضمت قائمة اللاعبين التي أعلنها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أيضاً اللاعبين: البرتغالي جواو كانسيلو مدافع فريق مانشستر سيتي وإسماعيلا سار لاعب وسط فريق واتفورد والألماني أنطونيو روديجر مدافع فريق تشيلسي وأخيراً نجم نيوكاسل المتألق آلان سان ماكسيمان.