أخبار عاجلة

أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة -
بالصور.. بلاد "الفوندو" مركز المال والضباب والنقاء في العالم.. ماذا يفعل السعوديون فيها؟ -
الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية.. في بطولة العالم للشباب -
«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة -
موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة -
عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة -
تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية -
اصطدام قطار بمقطورة محملة بالذرة دون وقوع إصابات في الدقهلية (صور) -
بايرن ميونخ يستعد لاستقبال 75 ألف مشجع في مباراة هوفنهايم -
«يطفو مثل الفراشة ويلسَع كالنحلة».. رسومات نادرة لمحمد على كلاي بمليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

صلاح ورونالدو وجهاً لوجه على لقب الأفضل في البريميرليج

Print
صلاح ورونالدو وجهاً لوجه على لقب الأفضل في البريميرليج صلاح ورونالدو وجهاً لوجه على لقب الأفضل في البريميرليج

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يقدم محمد صلاح مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي أداء لافتاً مع فريقه منذ بداية الموسم الجاري على الصعيدين المحلي والقاري، وواصل في الشهر الجاري سبتمبر عروضه المميزة رفقة الريدز.

وفي مانشستر يونايتد لا زال الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو بدوره هو المحرك الأساسي للفريق واللاعب الذي يراهن عليه الجهاز الفني والجماهير العاشقة للشياطين الحمر في ظل أهداف اللاعب المؤثرة مع الفريق.

وكشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي اليوم الخميس 30 سبتمبر عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، حيث تم ترشيح 6 لاعبين على رأسهم الفرعون المصري والدون البرتغالي.

اقرأ أيضاً: على طريقة محمد صلاح .. عضلات رونالدو تسرق الأضواء في دوري أبطال أوروبا

وضمت قائمة اللاعبين التي أعلنها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أيضاً اللاعبين: البرتغالي جواو كانسيلو مدافع فريق مانشستر سيتي وإسماعيلا سار لاعب وسط فريق واتفورد والألماني أنطونيو روديجر مدافع فريق تشيلسي وأخيراً نجم نيوكاسل المتألق آلان سان ماكسيمان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة

«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية

تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية