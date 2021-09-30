الاتحاد السكندري يقترب من ضم موهبة الأهلي

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قطع مسؤولى نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، شوطاً كبيراً فى انهاء التعاقد مع عبد الرحمن مانو، لاعب وسط الاهلي مواليد 20 عام، و الذى نجح فى جذب الانظار اليه فى دورى الشباب الموسم الماضي تحت قيادة عمرو انور المدير الفنى للفريق ، و من المنتظر ان ينضضم اللاعب لصفوف زعيم الثغر لمدة موسمين على سبيل الاعارة

ووضع مسئولو الاتحاد السكندري مع نظرائهم في الأهلى الخطوط العريضة لاستعارة اللاعب الصيف الجاري لتدعيم صفوف زعيم الثغر، استعدادا للموسم المقبل المقرر انطلاقه نهاية أكتوبر المقبل.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية هي المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى