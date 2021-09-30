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المقاصة يضم لاعب الانتاج الحربي

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المقاصة يضم لاعب الانتاج الحربي المقاصة يضم لاعب الانتاج الحربي

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واصل مسؤولى نادى المقاصة فى ابرام صفقات للفريق الفيومي، استعداداً للموسم الجديد، الذى سينطلق يوم 25 اكتوبر المقبل، حيث تعاقد النادي مع على فتحي لاعب السابق، و القادم من صفوف الانتاج الحربي الذى هبط رسيما لدورى القسم الثانى، وذلك لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر

ووقع علي فتحي على عقود الانضمام لصفوف المقاصة في وجود إسلام عادل مدرب الفريق الفيومي وصلاح سلام وكيل أعمال اللاعب. وأبرز مسئولو نادى المقاصة العديد من الصفقات مثل محمود حمد لاعب المصري السابق ومحمود عادل لاعب الإنتاج الحربي السابق وعدد من لاعبي فيوتشر السابقين والذين تم الاستغناء عنهم عقب الصعود إلى الدوري الممتاز أبرزهم الثنائي الأجنبي جون إيفيري والإيفواري سيرجي إيريك

المصرى اليوم

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