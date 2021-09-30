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المصري يواجه الجمارك ودياً فى غياب 8 لاعبين

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المصري يواجه الجمارك ودياً فى غياب 8 لاعبين المصري يواجه الجمارك ودياً فى غياب 8 لاعبين

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يخوض الفريق الكروي الاو بنادى المصري البورسعيدي ، بقيادة التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى، نظيره الجمارك البورسعيدي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مساء اليوم الخميس، استعدادا لمباراتي الفريق أمام سلطات الموارد الأوغندي في انطلاقة الكونفدرالية.

ويغيب عن مباراتي المصري أمام بطل أوغندا ثمانية لاعبين جدد هم، أحمد الشيخ، لاعب الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصري البورسعيدي من نادي بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي ممن الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي

المصرى اليوم

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