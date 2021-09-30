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أبدى أسامة عبد الكريم، مدرب حراس المرمى المنتخب الأولمبي السابق، حزنه الشديد، بعد استبعاده من تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب.

وقال أسامة عبد الكريم، في تصريحات تلفزيونية ، "كنت في حالة من الذهول والدهشة، عندما علمت بخبر عودة الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بالكامل ماعدا أنا، ولم أتحدث مع أي أحد، ولا حتى شوقي غريب".

وأضاف": كل الاحترام والتقدير لشوقي غريب، أكلنا مع بعض (عيش وملح)، ولم أسمع أي تصريحات عقب استبعادي، لكن إن قال ذلك بالفعل، فأتمني أن يقول كيف خرجت عن السيستم الخاص به، وفي أي شئ قصرت معه"

وأشار:" أحمد مجاهد اعترض علي وجودي ضمن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي في 2018، وأعتقد أنه وراء استبعادي في التشكيل الجديد لجهاز المنتخب".