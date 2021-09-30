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الإسماعيلي يبحث عن مهاجم و لاعب وسط قبل غلق الإتتقالات الصيفية

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الإسماعيلي يبحث عن مهاجم و لاعب وسط قبل غلق الإتتقالات الصيفية الإسماعيلي يبحث عن مهاجم و لاعب وسط قبل غلق الإتتقالات الصيفية

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طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاسماعيلي من اللجنة الفنية، ضرورة التعاقد مع مهاجم متميز، ولاعب وسط مدافع هلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق، خاصة وان التجارب الودية التى خاضها الاسماعيلي فى المعسكر الحالي بالاسكندرية .

وكشفت عن حاجة "الدراويش" بترميم صفوف الفريق وانتداب عناصر جديدة ، وهو الامر الذى جعل مسؤولى النادى، فى التنقيب عن بعض اللاعبين الفلسطينين المميزين للتعاقد مع أى منهم لدعم صفوف الدراويش، لاستغلال لائحة اتحاد الكرة التى تنص على معاملة اللاعب الفلسطينى كلاعب مصرى .

ولجأ طلعت يوسف المدير الفنى للإسماعيلى للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من فلسطين، نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية، كما تسعي اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة الزمن للتعاقد مع 5 صفقات قوية قبل غلق باب القيد الصيفى بناء على الاتفاق مع طلعت يوسف لضمان ظهور الدراويش بشكل مميز فى الموسم الجديد .

المصرى اليوم

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