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على ماهر يمنح سعد سمير شارة القيادة فى فيوتشر

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على ماهر يمنح سعد سمير شارة القيادة فى فيوتشر على ماهر يمنح سعد سمير شارة القيادة فى فيوتشر

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قرر على ماهر المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى فيوتشر الصاعد حديثا لبطولة الدورى الممتاز، منح شارة كابتن الفريق الى سعد سمير لاعب الفريق المنتقل من صفوف الاهلي، لتدعيم خط الدفاع وذلك لانه اكبر لاعبي الفريق سناً ، وأكثرهم خبرة وحتى يكون بمثابة قائد لفيوتشر الذى يحتاج للخبرات فى أول مواسمه بدوري الاضواء والشهرة .

وأسدل الستار على رحلة سعد سمير داخل جدران القلعة الحمراء والتى انتهت بدموع الفراق ، بعدما أعلن النادى الاهلى رحيل قائده الفريق لنادى فيوتشر على سبيل الاعارة لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، ليرحل عن الاهلي بعدما توج اللاعب بسلسله من البطولات المختلفة سواء على الصعيد المحلي او الافريقي ، فضلا عن مشاركته مع الاهلي فى اكثر من مناسبه فى بطولة كاس العالم للاندية

المصرى اليوم

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