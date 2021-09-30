سيراميكا يستقر على عدد ودياته استعداداَ للموسم الجديد

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في إطار استعدادات فريق سيراميكا كليوباترا لخوض منافسات بطولة الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر، بدأ الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، وضع البرنامج الخاص للفريق في المرحلة المقبلة.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق خوض ٩ مباريات ودية من أجل الاستعداد للدوري الممتاز، وعقد الجهاز الفني، جلسة مطولة مع الجهاز الإداري لفريق سيراميكا كليوباترا، لتحضير وتسكين المباريات الودية التي طلبها الجهاز الفني.

وحدد هيثم شعبان الفترة الي يخوض بها المباريات من ٣ حتى ١٩ أكتوبر القادم.

وتحدد ٦ مباريات من أصل ٩ أمام أندية بورتو، والأهلي الليبي، والاتحاد الليبي، والنصر، والداخلية، والإنتاج الحربي، والفيوم.

ويتبقى تحديد أطراف ٣ مواجهات أخرى يعكف الجهاز الفني على إختيارها