أخبار عاجلة

أكثر من 6600 مستفيد ومستفيدة من برامج الهلال الأحمر بالشرقية -
كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز الـ8 ملايين والضحايا 213 ألفًا -
غدًا.. أطباء علاج عصب وجذور الأسنان في العالم يشاركون بمؤتمر SESC بالمملكة -
"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية -
كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة -
من داخل قبر الطيار عاطف السادات.. أسرة بطل الحرب والسلام تحييى ذكرى انتصار أكتوبر -
الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدريب "الصداقة-2021" العسكري الروسي الباكستاني -
كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف استعداد الفراعنة لمباراة ليبيا -
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية والكشف الطبي بقافلة جديدة بـ«ديرمواس» -
بعد ظهور رامي عباس في فرنسا.. هل اقترب محمد صلاح من باريس سان جيرمان؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تعرف على طلب فيفا من اتحاد الكرة لمخاطبة الأندية

Print
تعرف على طلب فيفا من اتحاد الكرة لمخاطبة الأندية تعرف على طلب فيفا من اتحاد الكرة لمخاطبة الأندية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن



أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلى الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد يطلب فيه موافاته بالتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للعرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA حسب طلبه.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رد على طلب الاتحاد المصري برغبة الأندية الأعضاء بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على اللائحة وتضمن الرد ثلاثة نقاط هي:
1. أن اللائحة المراد تعديلها حديثة وتم اقرارها في جمعية عمومية بتاريخ 29 نوفمبر 2020 واعتمادها نهائيا من الاتحاد الدولي في 2 يونيو 2021.
2. يرى الاتحاد الدولي أن الخطوة المقبلة هي اجراء الانتخابات باعتبارها المهمة المتبقية من التكليفات التي حددتها للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد .
3. يرغب الاتحاد الدولي في الاطلاع على التعديلات المقترحة على وجه التحديد في ظل الظروف المشار إليها في النقطتين السابقتين قبل المضي لإنجاز هذه الخطوة.
من جهته يسعى الاتحاد المصري للوفاء بمهمته بالدعوة إلى اجراء انتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد، والوفاء بطلبات الأندية بخصوص اللائحة في الوقت نفسه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف استعداد الفراعنة لمباراة ليبيا

كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف استعداد الفراعنة لمباراة ليبيا

جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية والكشف الطبي بقافلة جديدة بـ«ديرمواس»

جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية والكشف الطبي بقافلة جديدة بـ«ديرمواس»

بعد ظهور رامي عباس في فرنسا.. هل اقترب محمد صلاح من باريس سان جيرمان؟

بعد ظهور رامي عباس في فرنسا.. هل اقترب محمد صلاح من باريس سان جيرمان؟

تبدأ من 65 جنيهًا .. أسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية (التفاصيل)

تبدأ من 65 جنيهًا .. أسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية (التفاصيل)