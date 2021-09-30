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تعرف على كابتن أمام ليبيريا فى ظل غياب محمد صلاح و حجازى

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تعرف على كابتن المنتخب أمام ليبيريا فى ظل غياب محمد صلاح و حجازى تعرف على كابتن أمام ليبيريا فى ظل غياب محمد صلاح و حجازى

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أستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الاول لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش العودة لمنح الشارة طبقا لمبدأ ألاقدمية بين اللاعبين .

وكان كيروش قد أعلن منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ولكن غياب صلاح عن مباراة ليبيريا الودية اليوم الخميس جعل الجهاز الفني يعيد الأقدمية في منح الشارة.

ويعد السعيد أقدم اللاعبين الحاليين ممن شاركوا مع بعدما بدأ سجلة الدولى عام 2008 أمام مالاوي في تصفيات مونديال 2010 بينما ياتى عمرو السولية فى المركز الثاني خلفا للسعيد 2010 .

ويأتي طارق حامد ثالث الترتيب بين لاعبي منتخب وكانت أول مباراة دولية له أمام قطر 2013 .

المصرى اليوم

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