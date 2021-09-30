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«مواد البناء» تبحث مع الرئيس الجديد لهيئة المواصفات والجودة آليات التعاون المشترك

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«مواد البناء» تبحث مع الرئيس الجديد لهيئة المواصفات والجودة آليات التعاون المشترك «مواد البناء» تبحث مع الرئيس الجديد لهيئة المواصفات والجودة آليات التعاون المشترك

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عقد وفد مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا مع الرئيس الجديد للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دكتور مهندس خالد صوفي.

تناول اللقاء اليات التعاون بين الهيئة وغرفة مواد البناء وطلب عمل لجنة لمتابعة المواصفات واشتراطات الجودة وتوفير المعلومات والبيانات عن الاصدارات الجديدة للهئية وتوفيرها لكل اعضاء الغرفة في كل مجالات صناعات مواد البناء.

وأكد وفد مجلس إدارة الغرفة أنه تم الاتفاق على دراسة عمل ألية تهدف إلى فتح قناة اتصال دائم بين الهيئة والغرفة لمساعدة الاعضاء في تذليل أية مشاكل قد تطرأ والتنسيق مع الهيئة لحلها فضلا عن اقامة فاعليات وورش عمل مشتركة للتوعية بكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس العالمية واشتراطات الجودة الشاملة.

قدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التهنئة للدكتور خالد صوفي على توليه ادارة الهيئة واكدوا حرص الغرفة على استمرار التعاون بين الجانبين وخدمة المجتمع الصناعي وبالاخص قطاع مواد البناء.

حضر اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة المهندس اسماعيل لقمة عضو مجلس الادارة ورئيس شعبة المواسير والسيد هشام مدكور ابو العز عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة الغرفة والسيدة نادية عبدالحفيظ عضو مجلس الادارة والمهندس على سنجر عضو مجلس الادارة ورئيس شعبة الحراريات والطوب والدكتور حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.

المصرى اليوم

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