7 مباريات قوية فى افتتاح دورى القسم الثاني

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تنطلق اليوم منافسات دورى القسم الثانى لموسم 2021/ 2022 حيث تقام اليوم منافست المجموعة الثالثة وتسهد اقامة 7 مباريات وتتبقي مباراة مباراة الرجاء وحرس الحدود الذى تم تأجيلها بسبب أزمة القيد للفريق المطروحى .

حيث يستضيف الأوليمبى نظيره بلدية المحلة في جماهيرى يصعب التكهن بنتيجته نظرا لقوة الفريقين ورغبتها في المنافسة على الصعود للأضواء من جديد بعدما قام كلا المديرين الفنيين بتدعيم صفوف الفريق .

كما يستضيف دكرنس على ملعبه نظيره المنصورة في لقاء متكافئ على زعامة الدقهلية بعدما أصبح الفريق الضيف أحد أقوى الفرق بالمجموعة ، كما يلتقى المجد السكندرى الصاعد حديثا للقسم الثانى مع سبورتنج ، في الوقت الذى يلتقى فيه بايونيرز مع أبو قير للأسمدة في مواجهة يبحث فيها الضيوف بقيادة أحمد الكاس عن الفوز للمنافسة من أول يوم على الصعود للأضواء

في الوقت نفسه يلتقى المصرى بالسلوم مع كفر الشيخ ، والزرقا مع دمنهور في لقاء صعب لأصحاب الأرض الذين انتقلوا هذا الموسم للعب في المجموعة الثالثة بدل من الثانية ، كما يلتقى صيد المحلة مع الحمام .