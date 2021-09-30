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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز الودية اليوم الخميس ، أعلنت قناة نادى الزمالك اليوم الأربعاء عن إذاعة مباراة الفريق الاول لكرة القدم بالنادى ضد نادى بيراميدز .

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز في مباراة ودية الخميس في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد والبطولات المقبلة .

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز الودية اليوم

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب الدفاع الجوي مقر نادي بيراميدز .

وينتظر بيراميدز مواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس مصر بينما يواجه الزمالك أسوان ، وينطلق الدوري المصري 25 أكتوبر المقبل .

يقوم العديد من جمهور الزمالك من عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي الرياضة بشكل عام بالبحث عن تردد قناة الزمالك الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2021، وذلك بعدما قامت إدارة القناة بتحديث جديد لتردد قناة الزمالك.

وتسعى قناة الزمالك للتقديم أعلي مستوي من المحتوي المميز الذي يتم فيه استمتاع الجمهور بالمشاهدة على مدار الساعة، وبتقنية عالية الجودة HD .

تردد قناة الزمالك الجديد 2021 على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11449

معدل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500.

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