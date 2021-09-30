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تعرف على موعد مباراة ليفربول و مانشستر سيتي فى قمة الدورى الانجليزى

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تعرف على موعد مباراة ليفربول و مانشستر سيتي فى قمة الدورى الانجليزى تعرف على موعد مباراة ليفربول و مانشستر سيتي فى قمة الدورى الانجليزى

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تتواصل منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، وعقب نهاية مباريات الجولة السادسة والتى شهدت قمة الإثارة والندية بين جميع الفرق، تبدأ الفرق استعداداتها لانطلاق مباريات الجولة السابعة للمسابقة.

من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة السابعة يوم السبت 2 أكتوبر المقبل، بمواجهات قوية أبرزها مانشستر يونايتد وإيفرتون، بينما تقام الأحد 4-10-2021 مباراة قوية تجمع ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد معقل الريدز عند الساعة الخامسة والنصف مساء.

ويسعى ليفربول للحفاظ على صدارة المسابقة والذى يحتلها بـ14 نقطة وبفارق نقطة واحدة عند السيتي الذي يحتل المركز الثاني بـ13 نقطة.

كما يسعى محمد صلاح لمواصلة تربعة على قمة الهدافين وهز شباك المنافسين وتكسير الأرقام القياسية قبل انضمامه لصفوف الوطنى المصري الذي يستعد لملاقاة ليبيا في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

المصرى اليوم

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