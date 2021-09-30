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يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب ليبريا مساء اليوم الخميس ودياً في أول اختيار للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة.

وتولى البرتغالي كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر في وقت سابق من الشهر الجاري خلفاً لحسم البدري الذي تمت إقالته عقب التعادل مع الجابون 1-1 في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويخوض المنتخب مباراة ليبريا الودية الليلة بدون اللاعبين المحترفين نظراً لأن المباراة تقام في غير مواعيد الأجندة الدولية.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام ليبريا عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على أرض ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وينتظر أن يخوض منتخب مصر مباراة ليبريا الودية بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأكرم توفيق.

في خط الوسط: طارق حامد وعمرو السولية وعبد الله السعيد/ محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمد شريف ورمضان صبحي وأحمد سيد زيزو.