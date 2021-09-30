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كيروش يخوض ودية ليبريا بتشكيلين مختلفين استعداداً لمواجهة ليبيا

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كيروش يخوض ودية ليبريا بتشكيلين مختلفين استعداداً لمواجهة ليبيا كيروش يخوض ودية ليبريا بتشكيلين مختلفين استعداداً لمواجهة ليبيا

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أستقر رأى الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على خوض مباراة اليوم فى أولى مبارياته الودية أمام ليبيريا بتشكيلين مختلفين على مدار شوطى المباراة .

وذلك من أجل مشاهدة ومتابعة جميع اللاعبين المتواجدي حاليا فى المعسكر استعدادا لمباراتى ليبيا المقرر لهما يومى 8 و11 أكتوبر من الشهر المقبل فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ومن المتوقع ان يخوض الفراعنة خوض الشوط الاول بتشكسل مكون من : "محمد الشناوى وأحمد فتوح وأيمن أشرف ومحمود حمدى الونش وأكرم توفيق وعمرو السولية وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد ومصطفى فتحى ومحمد شريف".

على أن يتم الدفع بباقي اللاعبين المتواجدي فى المعسكر فى الشط الثاني .

المصرى اليوم

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