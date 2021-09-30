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جي بي سي نيوز :- بدأ، الأربعاء، تنفيذ قرار إعادة فتح الحدود البرية الأردنية السورية‏ ‏(مركز حدود جابر-نصيب).

و أشار وزير الداخلية مازن الفراية، إلى أن إعادة فتح (مركز حدود جابر)، سيكون "وفق مصفوفة إجراءات فنية ولوجستية ‏خاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين".

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي ، إن "القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، وهو الأمر ‏الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته ‏لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز/ يوليو الماضي".