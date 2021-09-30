أخبار عاجلة

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل -
ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي -
رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية -
برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
قبل مواجهة برشلونة .. تاريخ مشاركات الزمالك في كأس العالم لأندية كرة اليد -
السكة الحديد تفتح باب الإشتراكات للطلبة اعتبارا من السبت -
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول إلى ديسمبر المقبل لاستكمال طلبات الدفاع -
اتحاد الكرة يعلن عن برنامج المنتخب غدا استعدادا لمباراة مصر وليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

فتح الحدود البرية الأردنية السورية‏

Print
فتح الحدود البرية الأردنية السورية‏ فتح الحدود البرية الأردنية السورية‏

جي بي سي نيوز :- بدأ، الأربعاء، تنفيذ قرار إعادة فتح الحدود البرية الأردنية السورية‏ ‏(مركز حدود جابر-نصيب).

و أشار  وزير الداخلية مازن الفراية، إلى أن إعادة فتح (مركز حدود جابر)، سيكون "وفق مصفوفة إجراءات فنية ولوجستية ‏خاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين".

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي ، إن "القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، وهو الأمر ‏الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته ‏لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز/ يوليو الماضي".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الاتحاد الأوروبي يخصص 150 مليون يورو لدعم السوريين بتركيا

الاتحاد الأوروبي يخصص 150 مليون يورو لدعم السوريين بتركيا

الخارجية الامريكية : برامج المساعدات الامريكية للاردن يخضع تنفيذها للرقابة

الخارجية الامريكية : برامج المساعدات الامريكية للاردن يخضع تنفيذها للرقابة

%24.8 معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من عام 2021

%24.8 معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من عام 2021

الهناندة : نتابع انقطاع خدمات مواقع التواصل الاجتماعي

الهناندة : نتابع انقطاع خدمات مواقع التواصل الاجتماعي