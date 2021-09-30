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... صحيفة تكشف موعد عودة طلبة الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة

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Beshoy Adel

ونقلت "صحيفة اليوم" ، عن مصدر قوله إن "العودة إلى مقاعد الدراسة ستكون في الـ30 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل"، وذلك حسب نتائج دراسات اللجان المشكلة من وزارتي الصحة والتعليم، وهيئة الصحة العامة «وقاية»، لتحقيق العودة الآمنة لهذه المرحلة العمرية من الطلاب.

وحسب المصدر، فقد تم استثناء ذوي الأمراض المناعية وزارعي الأعضاء الكلى، والأمراض المزمنة، من طلبة الابتدائية ورياض الأطفال من الدراسة حضوريا، مع توفير التعليم لهم "عن بُعد".

وأكد المصدر ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى وجود نماذج تشغيلية أسوة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية وفق كثافة كل مدرسة مع تطبيق التعليم المدمج حضورياً وعن بُعد.

وكانت وزراة التعليم السعودية أعلنت فتح جميع مدارس السعودية أبوابها يوم 15 أغسطس/ آب الماضي وعودة الإداريين والإداريات إلى المدارس بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية وتعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا، على أن تكون عودة جميع المعلمين والمعلمات في أسبوع الطلبة.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار السعودية اليوم من سبوتنيك.

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