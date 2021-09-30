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حزب العمال التونسي يهاجم حكومة نجلاء بودن... انتقلنا من الفساد إلى الديكتاتورية

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وقال حمة الهمامي أمين عام حزب العمال، في تصريحات لإذاعة "الجوهرة أف أم"، نقلها موقع "نسمة" إن حكومة بودن "صنيعة قيس سعيد وهي استكمال للانقلاب".

© AFP 2021 / FETHI BELAID

وأكد الهمامي أن سعيد "تعسّف على الفصل 80 ووضع نظاما مؤقتا للسلطة".

وتعجب أمين عام حزب العمال التونسي من جمع رئيس الجمهورية لجميع السلطات، مشددا على "أننا ذاهبون من منظومة النهضة الفاسدة إلى منظومة الديكتاتورية".

وتابع "حكومة بودن هي حكومة الانقلاب وستكون مجرد موظفة لدى رئيس الجمهورية على اعتبار أنه هو من سيعيّن الوزراء وكتّاب الدولة".

ولفت حمة الهمامي إلى أن معارضة قرار قيس سعيد "لا تعني بالضرورة الوقوف إلى جانب حركة النهضة"، مؤكدا ضرورة تأسيس جبهة معارضة جديدة بعيدا عن الاستقطاب الثنائي "قيس سعيد - النهضة".

وكلف سعيد، أمس الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل الجديدة، وأوضحت الرئاسة التونسية أنه "وفقاً للأمر الرئاسي 117 لسنة 2021 والمؤرخ في 22 سبتمبر 2021، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، فإن رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد كلف، اليوم الأربعاء، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل الحكومة".

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