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مقتل 17 مسلحا من طالبان و4 من داعش في اشتباكات جنوبي أفغانستان

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كابول- سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن اشتباكات اندلعت اليوم الخميس، بين مسلحين تابعين لحركة طالبان وتنظيم "داعش" في منطقة أرغنداب ولاية زابل.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

وأشار المصدر إلى أن مسلحي داعش نصبوا فخا لعناصر من طالبان، ما أسفر عن مقتل 17 من مقاتلي طالبان و4 من مقاتلي داعش.

ولفت المصدر إلى أن مسلحي داعش في أفغانستان مجهزون بأسلحة خفيفة وثقيلة، ويقومون بعدد من الهجمات والاشتباكات بهدف الاستيلاء على أراضي الأفغانية بالإضافة إلى هجمات التخفي، حسب قوله.

ولم تعلق طالبان على الحادث حتى الآن.

وسيطرت حركة "طالبان" على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة- بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات- والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/أغسطس الماضي.

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