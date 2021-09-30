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إلهام شاهين تتفوق على رونالدو في ليلة الأبطال

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إلهام شاهين تتفوق على رونالدو في ليلة الأبطال إلهام شاهين تتفوق على رونالدو في ليلة الأبطال

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اختتمت أمس الأربعاء 29 سبتمبر الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهات من العيار الثقيل بين كبار أوروبا سرقت الأضواء من كل الأحداث العالمية.

وفرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه نجماً فوق العادة خلال مباريات الأربعاء بعدما سجل هدف الفوز لفريقه مانشستر يونايتد في شباك نظيره فياريال الإسباني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعقب هذا الهدف بات كريستيانو رونالدو وهدفه القاتل الأكثر بحثاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي والأكثر بحثاً في ، ولم يتفوق عليه في البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر سوى النجمة إلهام شاهين والتصريحات التي اطلقتها في الساعات الماضية حول دراستها في الأزهر.

وكانت إلهام شاهين قد صرحت أن والدها قد جعلها تدرس في الأزهر خوفاً عليها من الاختلاط مع الشباب والرجال خلال فترة الدراسة.

المصرى اليوم

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