صحيفة : لابورتا يستطلع رأى برشلونة حول مصير كومان

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن كواليس اجتماع إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، عقب الخسارة (3-0) أمام بنفيكا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مستقبل كومان مثّل الأولوية القصوى لرئيس النادي خوان لابورتا، لذلك بعد وصوله فجرًا من لشبونة لم يؤجل الاجتماع دقيقة واحدة.

وأضافت الصحيفة: "عقب وصول البعثة، اجتمع لابورتا بالثلاثي رافا يوستي وماتيو أليماني وإنريك ماسيب في غرفة لتحليل ما يجب فعله مع كومان وكيفية إدارة الموقف".

وتابعت الصحيفة: "يأمل الجميع أن يحدث شيء ما مع كومان، لكن السؤال الذي يطرحه الجميع الآن، هل سيواصل كومان البقاء في منصبه خلال مواجهة أتلتيكو مدريد السبت المقبل أم لا؟".