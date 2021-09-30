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عادت للارتفاع .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021

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عادت للارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 عادت للارتفاع .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021

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عاد سعر الذهب ، صباح الخميس، 30 سبتمبر 2021، للارتفاع بسبب هبوط الدولار بنسبة طفيفة، واسجابت أسعار الذهب في ، للارتفاع العالمى، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بمصر 763 جنيها للجرام .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 872 إلى 874 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 763 إلى 765 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 654 إلى 656 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6096 إلى 6112 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، فى الدورة الأسيوية فى البورصة فى ظل تراجع الدولار، ولكنه مازال مقتربا من أعلى مستوى له فى عام أمام العملات الرئيسية، وسط توقعات من أن مجلس الاحتياطى الامريكى سيقلص تدريجيا اجراءات التحفيز الاقتصادى اعتبارا من شهر نوفمبر، مما أدى إلى تذبذب الذهب خلال الفترة الماضية واقترابه من أدنى مستوى له، وارتفع الذهب فى العقود الآجلة بنحو 0.56%، إلى 1732.55 دولار للأوقية، بينما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.06% مقابل العملات المنافسة .

و الذهب فد يجد الدعم على 1721.10 دولارا والمقاومة على 1760.90 دولارا للأوقية، ويعانى سعر الذهب من عدم الاستقرار بسبب الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 766.75 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,731.96 $ .

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المصرى اليوم

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