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نواب «التنسيقية» يحصدون ٨ مقاعد بلجان مجلس الشيوخ
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:40 مساءً
انهيار جزئي ببرج سكني ببني مزار في المنيا دون أضرار بشرية
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:40 مساءً
«الدري» لأعضاء «الشيوخ»: ننتظر تفعيل اختصاصات المجلس
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:40 مساءً
في أول مشاركة لها بـ"كتاب الرياض".. لماذا اكتفت "كرستيز" اللندنية بعرض خريطة لشبه الجزيرة العربية؟
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
أمين الشرقية يوجه بسرعة الانتقال لجزيرة الأسماك الجديدة خلال شهرين
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
وزير "الإسلامية" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من خطر المخدرات
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
شرطة الرياض تطيح بمخالفَين لارتكابهما جرائم احتيال
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
في زيارة رسمية.. "قطان" يصل إلى الإمارات
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
"الشبانات" يزور معرض الرياض الدولي للكتاب
-
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
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انت كحيااااان يا محمد..الفنان خالد عليش يكشف سر أشهر إيفهاته
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الخميس 30 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
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