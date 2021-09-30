«سان جيرمان» يقدم عرضًا جديدًا لإغراء «مبابى»

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عاد مسؤولو الفريق الفرنسى من جديد لإقناع كيليان مبابى بتجديد عقده المنتهى فى يونيو المقبل، لمحاولة قطع الطريق على ريال مدريد نحو ضم النجم الفرنسى.

ويتمسك كيليان مبابى بالرحيل عن باريس سان جيرمان والانضمام إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده فى يونيو المقبل، بعدما رفضت إدارة نادى العاصمة الفرنسية رحيله الصيف الماضى.

وحسبما نشرت صحيفة «آس» الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على كيليان مبابى راتبًا سنويًا صافيًا بقيمة 45 مليون يورو، لإقناعه بتجديد عقده مع «بى إس جى».

وأضافت أنه حال موافقة مبابى على عرض باريس سان جيرمان سيكون الأعلى أجرًا داخل صفوف النادى، متخطيًا كلًا من ميسى صاحب الـ30 مليون يورو سنويًا، ونيمار الذى يتقاضى 25 مليون يورو.

وكان ريال مدريد قد ضغط بقوة من أجل إتمام صفقة كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان الصيف الماضى، حيث عرض 160 مليون يورو، ثم 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو إضافية لحسم الصفقة، لكن رفض نادى العاصمة الفرنسى العرضين المقدمين من الملكى.

ويثق ريال مدريد الإسبانى فى انضمام كيليان مبابى إلى صفوف الملكى نهاية الموسم الجارى، خاصة أن الأخير يتمسك بارتداء قميص الميرنجى.

فى السياق نفسه، كشف تقرير صحفى إسبانى عن مشكلة يعانى منها كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان، خلال الموسم الحالى.

وكانت الكاميرات التقطت مبابى يتحدث مع زميله إدريسا جايى، ويوجه نقدًا شديدًا لنيمار دا سيلفا خلال مباراة باريس ضد مونبلييه، السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة 8 من الدورى الفرنسى.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن مبابى لم يرغب فى اللعب إلى جانب ميسى هذا الموسم فى صفوف سان جيرمان، لذا فإن الشاب الفرنسى لم يعد يشعر بالراحة فى النادى الباريسى.

وأشار البرنامج الإسبانى إلى أن مبابى لا يريد أن يلعب دورًا ثانويًا فى سان جيرمان، لذلك حدث ذلك الاصطدام مع نيمار.

وذكر «الشيرنجيتو» أن المران الأخير لباريس أظهر أن مبابى ونيمار منفصلان أكثر من أى وقت مضى.