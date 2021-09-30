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أكد عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه كان يحلم بتدريب المنتخب الأولمبي.

وقال عبدالحميد بسيوني، في تصريحات تلفزيونية: «كلنا كنا بنحلم بتدريب المنتخب الأولمبي أو من المنتخبات الوطنية»، مضيفًا: «حلم كل مدرب أن يتولى تدريب منتخب بلاده ويقوده لتحقيق البطولات».

وأضاف: «في الوقت الحالي، مفيش أمل أن يحصل المدربين على فرصة في تدريب المنتخب، على الرغم من أن مصر بها العديد من الكفاءات التدريبية يستحقون الحصول على فرصة على رأسهم أحمد سامي وعلي ماهر، اللذان حققا نتائج كبيرة مع ناديي سموحة والمصري في الموسم الماضي».

وأكمل: «التغيير هو سنة الحياة، عندنا في هتفضل على الكرسي لحد ما تموت، وبعدها سنفكر في بديل»، مشيرًا :«لماذا يتم اقتصار تدريب المنتخبات الوطنية على فئة معينة؟!».