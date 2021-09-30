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عبدالحميد بسيوني: كنت أحلم بتدريب الأولمبي

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عبدالحميد بسيوني: كنت أحلم بتدريب المنتخب الأولمبي عبدالحميد بسيوني: كنت أحلم بتدريب الأولمبي

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أكد عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه كان يحلم بتدريب الأولمبي.

وقال عبدالحميد بسيوني، في تصريحات تلفزيونية: «كلنا كنا بنحلم بتدريب المنتخب الأولمبي أو من المنتخبات الوطنية»، مضيفًا: «حلم كل مدرب أن يتولى تدريب منتخب بلاده ويقوده لتحقيق البطولات».

وأضاف: «في الوقت الحالي، مفيش أمل أن يحصل المدربين على فرصة في تدريب المنتخب، على الرغم من أن بها العديد من الكفاءات التدريبية يستحقون الحصول على فرصة على رأسهم أحمد سامي وعلي ماهر، اللذان حققا نتائج كبيرة مع ناديي سموحة والمصري في الموسم الماضي».

وأكمل: «التغيير هو سنة الحياة، عندنا في هتفضل على الكرسي لحد ما تموت، وبعدها سنفكر في بديل»، مشيرًا :«لماذا يتم اقتصار تدريب المنتخبات الوطنية على فئة معينة؟!».

المصرى اليوم

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