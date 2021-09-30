أخبار عاجلة

"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير -
الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء -
انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون -
غنائم الجيش المصرى من العدو بعد انتصار أكتوبر المجيد ???????????????? طائرات ودبابات وصواريخ -
الشيخ محمد بن زايد: تجاوزنا أزمة كورونا وعادت الحياة إلى طبيعتها في الإمارات -
محافظ بورسعيد : استمرار حملة التطعيم ضد كورونا بالمؤسسات الحكومية -
تحظى حساباته بـ50 ألف متابع.. الكلب «بوجي» يدخل البهجة في حياة 1.3 مليون مسافر -
ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر المجيدة -
صندوق مكافحة الإدمان ومحافظ الغربية يطلقان حملة لتنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات -
سوبر جلوب السعودية.. الزمالك يعلن برنامجه قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

وكيل النقاز وأوباما يكشف مصيربهما

Print
وكيل النقاز وأوباما يكشف مصيربهما وكيل النقاز وأوباما يكشف مصيربهما

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف حازم فتوح، وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن حقيقة مفاوضات نادي بيراميدز، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حازم فتوح، في تصريحات تلفزيونية: «حتى هذه اللحظة نادي بيراميدز، لم يتقدم بعرض رسمي لضم حمدي النقاز، في الميركاتو الصيفي الجاري»، مؤكدًا: «لا توجد أي عروض رسمية للاعب حتى الآن».

وأضاف: «مفاوضات بيراميدز لضم اللاعب شفوية، ولم تصل للرسمية»، موضحًا: «أحد الأشخاص قريب من إدارة النادي السماوي، هو الذي تحدث مع اللاعب من أجل التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة».

وتابع :«في حال انتقال النقاز، لبيراميدز سيتم عمل عقد ثلاثي بين اللاعب والزمالك والنادي السماوي».

وأشار: «يوسف أوباما، صانع ألعاب النادي الأبيض، لم يتلق أي عروض في الفترة الحالية، وهو مستمر مع نادي الزمالك».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سوبر جلوب السعودية.. الزمالك يعلن برنامجه قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة

سوبر جلوب السعودية.. الزمالك يعلن برنامجه قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة

سيدات سلة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإياب أمام البنك الأهلي

سيدات سلة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإياب أمام البنك الأهلي

الليلة.. يد الزمالك يواجه برشلونة في ربع نهائي كأس العالم للأندية

الليلة.. يد الزمالك يواجه برشلونة في ربع نهائي كأس العالم للأندية

إبراهيم سعيد عن أزمة مونديال اليد: «عدم احترام واستخفاف بمجلس الزمالك»

إبراهيم سعيد عن أزمة مونديال اليد: «عدم احترام واستخفاف بمجلس الزمالك»