وكيل النقاز وأوباما يكشف مصيربهما

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كشف حازم فتوح، وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات نادي بيراميدز، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حازم فتوح، في تصريحات تلفزيونية: «حتى هذه اللحظة نادي بيراميدز، لم يتقدم بعرض رسمي لضم حمدي النقاز، في الميركاتو الصيفي الجاري»، مؤكدًا: «لا توجد أي عروض رسمية للاعب حتى الآن».

وأضاف: «مفاوضات بيراميدز لضم اللاعب شفوية، ولم تصل للرسمية»، موضحًا: «أحد الأشخاص قريب من إدارة النادي السماوي، هو الذي تحدث مع اللاعب من أجل التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة».

وتابع :«في حال انتقال النقاز، لبيراميدز سيتم عمل عقد ثلاثي بين اللاعب والزمالك والنادي السماوي».

وأشار: «يوسف أوباما، صانع ألعاب النادي الأبيض، لم يتلق أي عروض في الفترة الحالية، وهو مستمر مع نادي الزمالك».