دوري الأبطال المجموعة (8): كييزا يسقط حامل اللقب.. والعقدة الإيطالية مستمرة للبلوز

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حقق يوفنتوس انتصارًا صعبًا على ملعبه بنتيجة 1-0 على حامل لقب دوري الأبطال، تشيلسي، في ثاني جولات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات في نسخة موسم 2021/2022 للمسابقة.

وسجل فيدريكو كييزا هدف المباراة الوحيد بعد 10 ثوان من بداية الشوط الثاني، ليمنح العملاق الإيطالي انتصارًا غاليًا في سباق التأهل لدور ال16.

وأصبح كييزا هو أول إيطالي يسجل في 4 مباريات متتالية كأساسي مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، منذ أليساندرو ديل بييرو في 1997.

ويعد هدف الجناح الإيطالي ضد تشيلسي هو أسرع هدف يسجله يوفنتوس مع بداية شوط ثان في مباراة بدوري الأبطال.

وفشل تشلسي في كسر عقدة نتائجه السلبية في الملاعب الإيطالية، مع خسارة الفريق للمرة الخامسة على التوالي في أخر 5 زيارات له للملاعب الإيطالية في دوري الأبطال.

ويمتلك تشيلسي سجلًا سيئًا في مواجهاته خارج قواعده للأندية الإيطالية، حيث فاز بمباراة وحيدة من بين 11 مباراة خاضها خارج قواعده ضد أندية سيريا أ (تعادل 3 وخسر 7).

وفي المباراة الأخرى، حقق فريق زينيت سان بيطرسبرج فوزًا هامًا على مالمو بنتيجة 4-0، بفضل أهداف من كلاودينهو، كوزاييف، سوتورمين وويندل.

وشهدت المباراة طرد المدافع البوسني أنيل أحمدهودجيتش من جانب الضيوف.

الفوز رفع من رصيد زينيت إلى 3 نقاط في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد الفريق السويدي عند صفر من النقاط في قاع الترتيب.