دوري الأبطال المجموعة (6): رونالدو القياسي يقود الشياطين الحمر لإنهاء عقدة الغواصات

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نجح مانشستر يونايتد في انتزاع فوزًا صعبًا من ضيفه، فياريال، بنتيجة 2-1، في مباراة ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2021/2022.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، لكن الضيوف افتتحوا التهديف بعد 8 دقائق فقط عن طريق باكو ألكاسير، الذي سجل أول هدف على الإطلاق في هذه المواجهة التي تحدث للمرة الخامسة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا (نتيجة التعادل السلبي سيطرت على جميع المواجهات ال4 الماضية).

وعدل مانشستر يونايتد النتيجة سريعًا بعد 7 دقائق من تقدم الضيوف، عن طريق الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس الذي أصبح سابع برازيلي يسجل بقميص الشياطين الحمر في مختلف البطولات، والثاني فقط الذي يسجل معهم في دوري الأبطال بعد أندرسون.

وفي الدقيقة 95، خطف كريستيانو رونالدو هدف الفوز القاتل، ليدون الهداف البرتغالي الأسطوري هدفه رقم 137 في المسابقة، والذي تزامن مع مباراته رقم 178، والتي منحته رقمًا قياسيًا جديدًا كأكثر لاعب يشارك في مباريات في تاريخ دوري الأبطال، متجاوزًا الرقم السابق المدون بأسم الحارس الإسباني إيكر كاسياس (177).

وأصبح كريستيانو رونالدو (36 عامًا و236 يومًا) ثاني أكبر لاعب سنًا من مانشستر يونايتد يسجل هدفًا في المسابقات الأوروبي بعد هدف بريان روبسون (36 عامًا 282 يومًا) ضد جالاطا سراي في 1993.

وقاد رونالدو فريق مانشستر يونايتد لكسر عقدة مواجهات فياريال، مع فشل الشياطين الحمر في تحقيق الفوز على الغواصات الصفراء في 5 مواجهات بالمسابقات الأوروبية (4 في دوري الأبطال و1 في الدوري الأوروبي).

وقاد هدف رونالدو فريق مانشستر يونايتد للفوز على خصم إسباني في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ الفوز على ريال سوسيداد في عام 2013.

الفوز رفع من رصيد مانشستر يونايتد إلى 3 نقاط في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد فياريال عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي المواجهة الأخرى من المجموعة، حقق أتالانتا الإيطالي فوزًا صعبًا على ملعبه ضد يانج بويز السويسري بهدف نظيف عن طريق لاعب الوسط المهاجم الإيطالي، ماتيو بيسينا.

وأصبح بيسينا هو أول لاعب إيطالي على الإطلاق يسجل هدفًا لأتالانتا في دوري الأبطال، مع تسجيل الفريق لهدفه رقم 31 في تاريخ مشاركاته بالمسابقة (كل الأهداف السابقة عن طريق لاعبين غير إيطاليين).

أتالانتا ارتقى لقمة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، في حين تراجع يانج بويز للمركز الثاني برصيد 3 نقاط.