دوري الأبطال المجموعة (5): ليفاندوفسكي يدخل التاريخ.. وبداية كارثية لبرشلونة

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واصل بايرن ميونخ انطلاقته القوية لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، وذلك بعد أن تغلب بنتيجة 5-0 على فريق دينامو كييف الأوكراني في ثاني الجولات ضمن المجموعة الخامسة من المسابقة.

وواصل روبرت ليفاندوفسكي تألقه وسجل الهدفين الأول والثاني، ليرفع سجله التهديفي في دوري الأبطال إلى 77 هدفًا، منفردًا بالمركز الثالث في سباق الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وسجل ليفاندوفسكي أول أهدافه في المباراة عن طريق ركلة جزاء، ليكون قد سجل جميع ركلات الجزاء التي سددها في المسابقة (14) بنجاح 100%، ويكون ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من ركلات جزاء في دوري الأبطال خلف كريستيانو رونالدو (19) وليونيل ميسي (16).

ودخل ليفاندوفسكي تاريخ البطولة عندما أصبح أول لاعب يكون ضمن الطرف الفائز في 18 مباراة متتالية له مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وسجل كل من سيرجي جنابري، ليروي ساني وتشوبو موتينج الأهداف الثلاث الأخرى، ليحقق بايرن ميونخ انتصارًا كاسحًا، ويكون المدرب جوليان ناجلسمان هو أول مدرب في تاريخ النادي يقود للفريق للفوز بـ 9 من المباريات ال10 الأولى له معهم في مختلف البطولات.

بايرن ميونخ حافظ على صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط، في حين تجمد رصيد الفريق الأوكراني عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وفي البرتغال، سقط برشلونة خارج قواعده بنتيجة 3-0 ضد بنفيكا، في سقوط صادم وكارثي للعملاق الكتالوني.

ولمع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الثلاث، في حين سجل رافا سيلفا هدف، ليقود الفريق البرتغالي لإنتصار كبير وهام في سباق التأهل لدور ال16.

وخسر برشلونة في ملعب بنفيكا بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، وبعد 3 زيارات سابقة انتهت بالتعادل مرتين وفوز العملاق الكتالوني في مرة، بدون أن يستقبل أي أهداف في المباريات ال3 السابقة.

وخسر برشلونة في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليكون الفريق قد خسر أول مباراتين له في المسابقات الأوروبية خلال في موسم للمرة الأولى منذ موسم 1972/1973 عندما خسر اول مباراتين ضد بورتو في الدور الأول من مسابقة كأس الإتحاد الأوروبي.