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« ميتلويش دراعه».. رسالة نارية من حسين لبيب لكبار القلعة البيضاء

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«الزمالك ميتلويش دراعه».. رسالة نارية من حسين لبيب لكبار القلعة البيضاء « ميتلويش دراعه».. رسالة نارية من حسين لبيب لكبار القلعة البيضاء

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس إنهاء مسؤولي نادي ، أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد رفضهم النزول للتدريبات أول أمس الثلاثاء.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عقد جلسة مع اللاعبين الكبار بنادي الزمالك يوم الأربعاء»، مؤكدًا: «حسين لبيب كان منفعلاً وغاضبا بشدة في تلك الجلسة وقال للاعبين نصًا: (الزمالك نادي كبير، ميتلويش دراعه)».

وأضاف: «رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وعد اللاعبين بصرف جزء من المستحقات الأسبوع المقبل، وجزء أخر في شهر أكتوبر».

وتابع :«حسين لبيب، اتفق مع اللاعبين انه من يوم الأحد المقبل، سيتم تحديد مواعيد محددة لصرف المستحقات».

وأشار أحمد شوبير: «اللجنة الحالية بالزمالك معذورة، لأنها تولت المسئولية ووجدت النادي عليها مديونيات كثيرة للاعبين والمدربين».

المصرى اليوم

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