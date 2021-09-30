★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس إنهاء مسؤولي نادي الزمالك، أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد رفضهم النزول للتدريبات أول أمس الثلاثاء.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عقد جلسة مع اللاعبين الكبار بنادي الزمالك يوم الأربعاء»، مؤكدًا: «حسين لبيب كان منفعلاً وغاضبا بشدة في تلك الجلسة وقال للاعبين نصًا: (الزمالك نادي كبير، ميتلويش دراعه)».

وأضاف: «رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وعد اللاعبين بصرف جزء من المستحقات الأسبوع المقبل، وجزء أخر في شهر أكتوبر».

وتابع :«حسين لبيب، اتفق مع اللاعبين انه من يوم الأحد المقبل، سيتم تحديد مواعيد محددة لصرف المستحقات».

وأشار أحمد شوبير: «اللجنة الحالية بالزمالك معذورة، لأنها تولت المسئولية ووجدت النادي عليها مديونيات كثيرة للاعبين والمدربين».