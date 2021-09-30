لبنان.. توقيف 4 أشخاص لتورطهم بشاحنة "نترات الأمونيوم"

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جى بي سي نيوز :- أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، توقيف 4 أشخاص على خلفية ضبط شاحنة محملة بأطنان من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقالت قيادة الجيش في بيان، إن مديرية الاستخبارات التابعة لها أوقفت 9 أشخاص اشتبه بتورطهم في القضية أبرزهم مالك الشاحنة وسائقها.

وأفاد البيان أن "مالك الشاحنة الذي يدعى سعد الله الصلح، اشترى خلال شهر آذار (مارس) الماضي كمية من نترات الأمونيوم من المدعو مارون الصقر، فيما قام شخصان سوريان هما عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن بنقل تلك المواد".

ولفت بيان الجيش إلى "توقيف الأشخاص الأربعة وإحالتهم إلى القضاء المختص بتهمة بيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، فيما جرى إخلاء سبيل الأشخاص الخمسة الآخرين".

ومنتصف الشهر الجاري، أعلن وزير الداخلية بسام مولوي، ضبط 20 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" كانت على متن شاحنة في منطقة البقاع شرقي البلاد.

وفي 4 أغسطس/آب 2020، تسببت أطنان من المادة ذاتها في انفجار ضخم بمرفأ بيروت، أسفر عن مصرع 218 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في أبنية سكنية وتجارية.

ووقع انفجار بيروت في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

المصدر : الاناضول