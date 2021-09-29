العدالة ينفرد بصدارة "دوري يلو" .. والشعلة يتغلب على نجران في عقر داره

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4 انتصارات في ختام مباريات الجولة الرابعة

انفرد فريق العدالة بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) بعدما نجح بتحقيق فوزه الرابع على التوالي، وهذه المرة على حساب مستضيفه فريق الجبلين بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (حائل) ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

رفع العدالة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه، بينما توقف رصيد الجبلين عند 3 نقاط بالمركز الخامس عشر.

وأُقيمت اليوم الأربعاء أربع مباريات في ختام منافسات الجولة 4 من (دوري يلو)، حيث حقق العروبة فوزًا كبيرًا خارج أرضه بتغلبه على الساحل (3-1) على ملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام)، رفع من خلاله رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الخامس، في حين تجمد رصيد الساحل عند نقطتين بالمركز الـ19 وما قبل الأخير.

وعاد فريق الشعلة بانتصار ثمين من ميدان فريق نجران بعدما تغلب عليه بهدف دون رد على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية (نجران)، رفع الشعلة رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الثاني، أما رصيد الشعلة بقي عند 5 نقاط بالمركز الثالث عشر.

وفي ختام مباريات الجولة تغلب جدة على نظيره فريق أحد (2-1)، على ملعب نادي أحد (المدينة المنورة) رافعًا رصيده إلى 6 نقاط بالمركز العاشر في المقابل توقف رصيد أحد عند 7 نقاط بالمركز السادس.