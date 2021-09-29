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"هيئة التراث" تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية

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"هيئة التراث" تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية "هيئة التراث" تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية

دشنت هيئة التراث اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي على الشبكة العنكبوتية من خلال الرابط : https://Heritage.moc.gov.sa، الذي سيكون نافذة تعريفية تُلقي الضوء على قطاع التراث في المملكة ودور الهيئة في تأهيله وصوْنه والمحافظة عليه.

ويتضمن الموقع محتوىً باللغتين العربية والإنجليزية، عن الهيئة وأدوارها، بالإضافة إلى شرح لقطاعات الهيئة المتمثلة في الآثار، والتراث العمراني، والحرف اليدوية، والتراث غير المادي، والفعاليات التي تنفذها الهيئة، وبرامجها التعليمية والتدريبية، والبرامج والمشاريع الخاصة كبرنامج إعمار المساجد التاريخية. كما يتضمن الموقع قسماً مخصصاً للإصدارات التراثية مثل مجلة أطلال والكتب التراثية، والمكتبة الرقمية.

وتعد هيئة التراث واحدة من بين 11 هيئة أُنشئت بموافقة مجلس الوزراء في شهر فبراير من العام 2020 ضمن الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، ويرأسها تنفيذياً الدكتور جاسر الحربش، وتتولى الهيئة مسؤولية تطوير القطاع والحفاظ عليه، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظه، إضافة إلى دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، وتشجيع التمويل والاستثمار فيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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