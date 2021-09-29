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قالت وزارة الخارجية البولندية، الأربعاء، إن بولندا أرسلت أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى مصر.

وأضافت الوزارة على "تويتر": «أكثر من 100 ألف جرعة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 في طريقها من وارسو إلى القاهرة.. التبرع باللقاحات لمصر تعبير عن التضامن مع شريك مهم لبولندا في شمال أفريقيا».

كانت بولندا قد أرسلت جرعات فائضة إلى دول مثل أستراليا وإسبانيا والنرويج وأوكرانيا وتايوان.

وحصل حوالي 60 بالمئة من البولنديين على تطعيم كامل ضد كوفيد-19 حسبما أفادت أرقام المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وتراجع الطلب على التطعيم كثيرا بالمقارنة مع مستوياته القياسية في يونيو.