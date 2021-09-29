هيئة السكة الحديد تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط والأوراق المطلوبة)

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نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعلانًا لشغل (30) وظيفة سائق سيارة شاغرة بمناطق الهيئة المختلفة بالإدارة المركزية للخدمات العامة (قطاع الخدمات المشتركة ) لمجموعة الوظائف الحرفية (حركة ونقل).

وحدّدت الهيئة مجموعة من وذلك وفقا الشروط وهي أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين بالهيئة، ويكون حاصل موافقة نائب رئيس مجلس الإدارة المختص مع إجاته للقراءة والكتابة على الأقل وأن يكون حامل رخصة قيادة سيارات (درجة أولي / ثانية / ثالثة).

وأضافت من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المطلوبة التقدم بطلب للوظيفة معتمد من رئيس الإدارة المركزية التابع لها.

ويرفق بطلب المتقدم للوظيفة ملف ورقي مشتمل على (صورة المؤهل الدراسي الحاصل عليه -- صورة بطاقة الرقم القومي صورة كارنيه إثبات الشخصية المصلحي -- صورة رخصة القيادة السارية - بيان الحالة الوظفية معتمد).