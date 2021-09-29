أخبار عاجلة

سيدات سلة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإياب أمام البنك الأهلي -
زمالك 2006 يواصل استعداداته لمواجهة هويدي الفيوم -
السينما المصرية وتوثيق انتصارات أكتوبر: محاولات جيدة لم تكشف كل البطولات -
تعاون مصري - نرويجي لخدمة مشروعات تحلية المياه في مصر -
أول تحرك برلماني لحماية المباني المصرية ذات القيمة بسجلات الآثار -
بنك ناصر يتعاقد علي مقر جديد في مجمع خدمات صندوق تحيا مصر بمدينة العلمين -
محافظ المنيا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر -
سفير الدنمارك وحرمه يزوران بطريركية الإسكندرية للروم (صور) -
المصري يواجه البنك الأهلي وديًا -
أمين الشرقية يوجه بسرعة الانتقال لجزيرة الأسماك الجديدة خلال شهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

هيئة السكة الحديد تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط والأوراق المطلوبة)

Print
هيئة السكة الحديد تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط والأوراق المطلوبة) هيئة السكة الحديد تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط والأوراق المطلوبة)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد إعلانًا لشغل (30) وظيفة سائق سيارة شاغرة بمناطق الهيئة المختلفة بالإدارة المركزية للخدمات العامة (قطاع الخدمات المشتركة ) لمجموعة الوظائف الحرفية (حركة ونقل).

وحدّدت الهيئة مجموعة من وذلك وفقا الشروط وهي أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين بالهيئة، ويكون حاصل موافقة نائب رئيس مجلس الإدارة المختص مع إجاته للقراءة والكتابة على الأقل وأن يكون حامل رخصة قيادة سيارات (درجة أولي / ثانية / ثالثة).

وأضافت من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المطلوبة التقدم بطلب للوظيفة معتمد من رئيس الإدارة المركزية التابع لها.

ويرفق بطلب المتقدم للوظيفة ملف ورقي مشتمل على (صورة المؤهل الدراسي الحاصل عليه -- صورة بطاقة الرقم القومي صورة كارنيه إثبات الشخصية المصلحي -- صورة رخصة القيادة السارية - بيان الحالة الوظفية معتمد).

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السينما المصرية وتوثيق انتصارات أكتوبر: محاولات جيدة لم تكشف كل البطولات

السينما المصرية وتوثيق انتصارات أكتوبر: محاولات جيدة لم تكشف كل البطولات

تعاون مصري - نرويجي لخدمة مشروعات تحلية المياه في مصر

تعاون مصري - نرويجي لخدمة مشروعات تحلية المياه في مصر

أول تحرك برلماني لحماية المباني المصرية ذات القيمة بسجلات الآثار

أول تحرك برلماني لحماية المباني المصرية ذات القيمة بسجلات الآثار

بنك ناصر يتعاقد علي مقر جديد في مجمع خدمات صندوق تحيا مصر بمدينة العلمين

بنك ناصر يتعاقد علي مقر جديد في مجمع خدمات صندوق تحيا مصر بمدينة العلمين