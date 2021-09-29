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خالد منتصر: أصحاب العقلية الخرافية لا يؤمنون بالعلم ()

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خالد منتصر: أصحاب العقلية الخرافية لا يؤمنون بالعلم (فيديو) خالد منتصر: أصحاب العقلية الخرافية لا يؤمنون بالعلم ()

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قال الدكتور خالد منتصر، إن المزاج السلفي استطاع عمل «فوبيا» من العلم داخل العقل المصري، مشيرا إلى أن هناك عشرات الآلاف يمارسون الشعوذة والدجل للنصب على المواطنين.

وأشار منتصر، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد الأربعاء، إلى واقعة دجال يتوافد عليه الآلاف في إحدى القرى وتسبب في فقدان بصر طفلة، مضيفا أن الدجال استطاع التغلب على الطبيب بسبب المزاج السلفي.

وأكد منتصر أن العلم لا يدعي أنه يحل كل شيء، لكنه يراجع نفسه باستمرار ولا يتمسك بالماضي.

ولفت إلى أن العلم منهج والدين منهج كل منهما لا علاقة بالآخر، مضيفا أن أصحاب العقلية الخرافية لا يؤمنون بالعلم.

وتساءل: «لماذا لا يوجد برنامج علمي واحد على شاشتنا؟.. أين البرامج الطبية؟»، مؤكدا أن التوعية الطبية تساهم في تثقيف المواطنين لمواجهة الأمراض.

المصرى اليوم

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