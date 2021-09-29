الإسماعيلي يتغلب على الحرية السكندري بثلاثية ودياً

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نجح الفريق الكروي الاول بالنادى الاسماعيلي فى تحقيق الفوز على الحرية السكندري فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقان مساء اليوم " الاربعاء" فى اطار استعدادات الاسماعيلي للموسم الجديد الذى سينطلق 25 اكتوبر المقبل .

وهى المباراة الودية الاولى التى خاضها الفريق فى معسكره الحالي فى الاسكندرية ، سجل الاهداف كل من الأنجولي أرى بابل وعماد حمدى وعمر الوحش ، الودية شهدت مشاركة معظم عناصر الفريق حيث ظهروا بشكل جيد

وانتظم فريق الإسماعيلى، بقيادة طلعت يوسف، معسكراً مغلقاً فى الإسكندرية بداية من الأحد الماضى وحتى 12 أكتوبر المقبل ، كما أنهى الجهاز الإدارى لفريق الإسماعيلى بقيادة أحمد صالح الإتفاق على تنظيم 4 وديات جديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى الإسكندرية، حيث يواجه الحمام المطروحى فى أولى ودياته يوم الأثنين المقبل 4 أكتوبر المقبل ، ثم المقاولون العرب يوم 6 ، وفى اليوم الذى يليه “7 أكتوبر” يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز