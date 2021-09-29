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دجلة يتعاقد مع مصطفي شبيطه .. ويستعيد كابو

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دجلة يتعاقد مع مصطفي شبيطه .. ويستعيد كابو دجلة يتعاقد مع مصطفي شبيطه .. ويستعيد كابو

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نجح مجلس ادارة وادي دجلة فى التعاقد مع مصطفي شبيطة لاعب فريق المقاصة ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الذى سينافس الموسم المقبل على بطاقه التاهل للدورى الممتاز تحت قيادة عبد الباقي جمتال المدير الفنى للفريق .

فى اطار الخطة الموضوعه من جانب مسؤولى النادى من اجل الصعود مرة اخري للدورى الممتاز ، كما استعاد الفريق لجهود رفيق كابو لاعب الفريق بعد انتهاء فترى اعارته لفريق سموحة بعدما رفض احمد سامي المدير الفنى لفريق سموحة استغلال بند التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي

وكان وادي دجلة قد نجح فى التعاقد مع المهاجم النيجري ستانلي لمدة ثلاث مواسم بعد ان خاض اللاعب تجربه احترافيه فى الدورى السعودي وتواجد اللاعب فى مران الفريق اليوم استعدادا لانطلاق بطولة الدورى الدرجة الثانية

المصرى اليوم

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