مي كساب بعد انتهاء «عقبال عوضك»: «العوض مش بس في الجواز»

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أعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها بالنجاح الذي حققته حكاية «عقبال عوضك» من مسلسل «زي القمر»، مشيرة إلى أن سبب النجاح هو أن الحكاية تمس الجمهور، وهناك نماذج عديدة نقابلها في الحياة تشبه «شادية».

ونشرت مي صورة تجمعها بزوجها المغني الشعبي أوكا أمام تورتة الاحتفال بعيد ميلادها وانتهاء حلقات حكاية «عقبال عوضك» من مسلسل «زي القمر» مساء اليوم..حيث حملت التورتة اسم المسلسل «زي القمر».

وكتبت كساب، عبر حسابها على «فيسبوك»: «العوض مش بس في الجواز.. العوض في الرزق والصحة والنجاح والأولاد والأهل والأصدقاء.. كل ده عوض من الدنيا ومنحة من رب العالمين.. عوضنا لو إحنا اللي بنختاره لنفسنا أكيد أكيد مش هيكون في حلاوة النصيب اللي ربنا شايلهولنا بعدين بس إحنا مستعجلين عليه».

وتصدرت حكاية «عقبال عوضك» محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، وأشاد الجمهور بأداء بطلة الحكاية الفنانة مي كساب التي تجسد شخصية «شادية».

وجسدت مى كساب في الحكاية دور مدرسة رياضيات، وتعيش مع والدتها، ولديها شقيقين، وهي فتاة تتأخر في الزواج، وتواجه العديد من الصراعات والضغط النفسي ممن حولها، سواء من عائلتها أو الخارج.

وعرض المسلسل مشكلة تأخر البنات في الزواج، وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات في إطار درامي مشوق..وانتهت بعثورها على الزوج المناسب الذي جسد دوره الفنان محمد جمعة في شخصية «عوض».

حكاية «عقبال عوضك» شارك في بطولتها مي كساب وهالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب، من إخراج معتز حسام.