أخبار عاجلة

سيدات سلة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإياب أمام البنك الأهلي -
زمالك 2006 يواصل استعداداته لمواجهة هويدي الفيوم -
السينما المصرية وتوثيق انتصارات أكتوبر: محاولات جيدة لم تكشف كل البطولات -
تعاون مصري - نرويجي لخدمة مشروعات تحلية المياه في مصر -
أول تحرك برلماني لحماية المباني المصرية ذات القيمة بسجلات الآثار -
بنك ناصر يتعاقد علي مقر جديد في مجمع خدمات صندوق تحيا مصر بمدينة العلمين -
محافظ المنيا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر -
سفير الدنمارك وحرمه يزوران بطريركية الإسكندرية للروم (صور) -
المصري يواجه البنك الأهلي وديًا -
أمين الشرقية يوجه بسرعة الانتقال لجزيرة الأسماك الجديدة خلال شهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

مي كساب بعد انتهاء «عقبال عوضك»: «العوض مش بس في الجواز»

Print
مي كساب بعد انتهاء «عقبال عوضك»: «العوض مش بس في الجواز» مي كساب بعد انتهاء «عقبال عوضك»: «العوض مش بس في الجواز»

لاقتراحات اماكن الخروج

أعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها بالنجاح الذي حققته حكاية «عقبال عوضك» من مسلسل «زي القمر»، مشيرة إلى أن سبب النجاح هو أن الحكاية تمس الجمهور، وهناك نماذج عديدة نقابلها في الحياة تشبه «شادية».

ونشرت مي صورة تجمعها بزوجها المغني الشعبي أوكا أمام تورتة الاحتفال بعيد ميلادها وانتهاء حلقات حكاية «عقبال عوضك» من مسلسل «زي القمر» مساء اليوم..حيث حملت التورتة اسم المسلسل «زي القمر».

وكتبت كساب، عبر حسابها على «فيسبوك»: «العوض مش بس في الجواز.. العوض في الرزق والصحة والنجاح والأولاد والأهل والأصدقاء.. كل ده عوض من الدنيا ومنحة من رب العالمين.. عوضنا لو إحنا اللي بنختاره لنفسنا أكيد أكيد مش هيكون في حلاوة النصيب اللي ربنا شايلهولنا بعدين بس إحنا مستعجلين عليه».

وتصدرت حكاية «عقبال عوضك» محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، وأشاد الجمهور بأداء بطلة الحكاية الفنانة مي كساب التي تجسد شخصية «شادية».

وجسدت مى كساب في الحكاية دور مدرسة رياضيات، وتعيش مع والدتها، ولديها شقيقين، وهي فتاة تتأخر في الزواج، وتواجه العديد من الصراعات والضغط النفسي ممن حولها، سواء من عائلتها أو الخارج.

وعرض المسلسل مشكلة تأخر البنات في الزواج، وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات في إطار درامي مشوق..وانتهت بعثورها على الزوج المناسب الذي جسد دوره الفنان محمد جمعة في شخصية «عوض».

حكاية «عقبال عوضك» شارك في بطولتها مي كساب وهالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب، من إخراج معتز حسام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيدات سلة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإياب أمام البنك الأهلي

سيدات سلة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإياب أمام البنك الأهلي

زمالك 2006 يواصل استعداداته لمواجهة هويدي الفيوم

زمالك 2006 يواصل استعداداته لمواجهة هويدي الفيوم

السينما المصرية وتوثيق انتصارات أكتوبر: محاولات جيدة لم تكشف كل البطولات

السينما المصرية وتوثيق انتصارات أكتوبر: محاولات جيدة لم تكشف كل البطولات

تعاون مصري - نرويجي لخدمة مشروعات تحلية المياه في مصر

تعاون مصري - نرويجي لخدمة مشروعات تحلية المياه في مصر