خسارة مذلة جديدة تضرب برشلونة في دوري أبطال أوروبا

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خيب فريق برشلونة آمال جماهيره من جديد وسقط بشكل مروع أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وواجه برشلونة مساء الأربعاء نظيره بنفيكا البرتغالي ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، وكانت الآمال الكبيرة تراود جماهيره في إمكانية تحقيق الفوز واستعادة الاتزان من جديد.

وسقط برشلونة أمام نظيره بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3 أهداف للاشيء ليواصل الفريق عروضه الهزيلة في الفترة الماضية تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وتقدم بنفيكا بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عبر داروين نونيز الذي عاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، وأضاف رافا سيلفا الهدف الثاني لفريق بنفيكا في الدقيقة 69.

وحصل المدافع الدولي الإسباني إيريك جارسيا على بطاقة حمراء قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليزيد من معاناة البارسا.

كان برشلونة قد تلقى الخسارة في الجولة الأولى من عمر دوري أبطال أوروبا بثلاثية أخرى على ملعبه أمام فريق بايرن ميونخ الألماني.