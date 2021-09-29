أخبار عاجلة

سيدات سلة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإياب أمام البنك الأهلي -
زمالك 2006 يواصل استعداداته لمواجهة هويدي الفيوم -
السينما المصرية وتوثيق انتصارات أكتوبر: محاولات جيدة لم تكشف كل البطولات -
تعاون مصري - نرويجي لخدمة مشروعات تحلية المياه في مصر -
أول تحرك برلماني لحماية المباني المصرية ذات القيمة بسجلات الآثار -
بنك ناصر يتعاقد علي مقر جديد في مجمع خدمات صندوق تحيا مصر بمدينة العلمين -
محافظ المنيا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر -
سفير الدنمارك وحرمه يزوران بطريركية الإسكندرية للروم (صور) -
المصري يواجه البنك الأهلي وديًا -
أمين الشرقية يوجه بسرعة الانتقال لجزيرة الأسماك الجديدة خلال شهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

خسارة مذلة جديدة تضرب برشلونة في دوري أبطال أوروبا

Print
خسارة مذلة جديدة تضرب برشلونة في دوري أبطال أوروبا خسارة مذلة جديدة تضرب برشلونة في دوري أبطال أوروبا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خيب فريق برشلونة آمال جماهيره من جديد وسقط بشكل مروع أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وواجه برشلونة مساء الأربعاء نظيره بنفيكا البرتغالي ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، وكانت الآمال الكبيرة تراود جماهيره في إمكانية تحقيق الفوز واستعادة الاتزان من جديد.

وسقط برشلونة أمام نظيره بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3 أهداف للاشيء ليواصل الفريق عروضه الهزيلة في الفترة الماضية تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وتقدم بنفيكا بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عبر داروين نونيز الذي عاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، وأضاف رافا سيلفا الهدف الثاني لفريق بنفيكا في الدقيقة 69.

وحصل المدافع الدولي الإسباني إيريك جارسيا على بطاقة حمراء قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليزيد من معاناة البارسا.

كان برشلونة قد تلقى الخسارة في الجولة الأولى من عمر دوري أبطال أوروبا بثلاثية أخرى على ملعبه أمام فريق بايرن ميونخ الألماني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيدات سلة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإياب أمام البنك الأهلي

سيدات سلة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإياب أمام البنك الأهلي

زمالك 2006 يواصل استعداداته لمواجهة هويدي الفيوم

زمالك 2006 يواصل استعداداته لمواجهة هويدي الفيوم

السينما المصرية وتوثيق انتصارات أكتوبر: محاولات جيدة لم تكشف كل البطولات

السينما المصرية وتوثيق انتصارات أكتوبر: محاولات جيدة لم تكشف كل البطولات

تعاون مصري - نرويجي لخدمة مشروعات تحلية المياه في مصر

تعاون مصري - نرويجي لخدمة مشروعات تحلية المياه في مصر