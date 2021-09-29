يوفنتوس يهزم تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

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تمكن فريق يوفنتوس من التغلب على منافسه تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعبة وسط افضلية نسبية للعملاق الإيطالي، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب فيديريكو كيزا عند الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وحاول رفاق المدرب توماس توخيل تكثيف هجماتهم ولكن دون جدوى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 6 نقاط في قمة ترتيب المجموعة، وتوقف رصيد تشيلسي عند 3 نقاط في المركز الثاني بنفس رصيد زينت صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل مالمو الترتيب بدون نقاط.